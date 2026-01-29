Catania | riaperti i termini per aderire all’Osservatorio comunale sui beni confiscati

Il Comune di Catania ha riaperto i termini per aderire all’Osservatorio comunale sui beni confiscati. La decisione permette a enti e cittadini di partecipare di nuovo, ora che la finestra per iscriversi è stata riaperta. L’organo, istituito nel 2025, si occupa di monitorare e promuovere l’uso sociale e istituzionale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.

Nuova finestra per aderire all'Osservatorio comunale. L'Amministrazione comunale ha disposto la riapertura dei termini per aderire all'Osservatorio di concertazione permanente per l'uso istituzionale e sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, organismo istituito nel 2025 in attuazione del nuovo regolamento comunale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 febbraio 2026, come indicato nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Funzioni e finalità dell'Organismo. L'Osservatorio, promosso dal Comune con il sindaco Enrico Trantino e dall' assessorato ai Beni confiscati guidato da Viviana Lombardo, svolge un ruolo consultivo, di impulso e di supporto alle politiche comunali finalizzate al riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.

