Osservatori civici comunali Arluno ricerca altri volontari

A Arluno il termine per iscriversi agli osservatori civici comunali è stato prorogato fino alla fine del mese. Il Comune ha spiegato che, anche se il numero di volontari già coinvolti è sufficiente, vogliono aumentare leggermente le adesioni per garantire un servizio più capillare e continuativo sul territorio. La chiamata è rivolta ai cittadini interessati a contribuire direttamente alla vigilanza e alla tutela della comunità.

È stato prorogato a fine mese il termine per l'adesione al gruppo degli osservatori civici comunali. "Il numero di adesioni al progetto degli osservatori civici volontari è già adeguato, ma per creare un servizio capillare e continuativo servirebbe aumentare, non di molto, il numero di adesioni. Per questo motivo viene prorogato a fine mese il termine per la raccolta delle adesioni" commentano dal Municipio. "Si tratta di un'iniziativa pensata per chi desidera trasformare il proprio senso civico in un gesto concreto al servizio della collettività" aveva spiegato il sindaco Alfio Colombo quando il consiglio comunale, nell'ottobre scorso, votata il regolamento per il funzionamento del primo nucleo di assistenti civici del Comune di Arluno.

