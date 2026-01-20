Al servizio della comunità | Cervia apre il bando per gli assistenti civici volontari
Il Comune di Cervia ha aperto il bando per assistenti civici volontari, offrendo ai cittadini l’opportunità di contribuire alla vita comunitaria. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a promuovere un ruolo attivo nella gestione e nella tutela della città. Il servizio si rivolge a chi desidera mettere a disposizione il proprio tempo e senso civico per sostenere le attività e il benessere della comunità locale.
Più vicini alla comunità, più presenti sul territorio, protagonisti attivi della vita cittadina. Il Comune di Cervia lancia ufficialmente il bando per diventare assistente civico volontario, un’iniziativa pensata per chi desidera trasformare il proprio senso civico in un gesto concreto al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Assistenti Civici Volontari, a Cervia nuovo progetto per la sicurezza partecipata e la convivenza civile
