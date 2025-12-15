Biasin applaude l’Inter | Si pensava ad un gruppo appagato ma non era così Bravissimo Chivu a…

© Internews24.com - Biasin applaude l'Inter: «Si pensava ad un gruppo appagato, ma non era così. Bravissimo Chivu a…» Inter News 24 Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha voluto commentare così il primato in classifica dell'Inter dopo la vittoria di ieri col Genoa. Ospite della trasmissione Pressing, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il primato in classifica dell'Inter. L'opinionista ha sottolineato i grandi meriti di Cristian Chivu, capace di rivitalizzare con idee tattiche e gestione dello spogliatoio un gruppo che molti consideravano ormai a fine corsa. Biasin ha promosso a pieni voti anche la strategia societaria dei nerazzurri: invece di attuare una rivoluzione totale, la scelta di confermare lo zoccolo duro arricchendolo con sei innesti funzionali si è rivelata la mossa vincente per arrivare a Natale davanti a tutti.