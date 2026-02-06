Orari e pettorali delle azzurre | programma della discesa femminile a Cortina 2026

Domani alle 11:30, sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina, le atlete italiane si preparano per la discesa libera femminile. La seconda prova cronometrata si svolge oggi, mentre le gare ufficiali sono in programma sabato. Le azzurre si allenano per affrontare al meglio la discesa, che potrebbe decidere le sorti della loro partecipazione ai giochi olimpici.

Alle ore 11:30 di sabato 7 febbraio, sull’Olympia delle Tofane, è in programma la seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dopo la cancellazione dell’allenamento di giovedì per maltempo, rimangono due training ufficiali da disputare prima della competizione vera e propria. La prima sessione di training è stata caratterizzata da pause tecniche e da un approccio molto conservativo di diverse big, complicando l’indicatività dell’esordio sulle condizioni della pista ampezzana. La manifestazione si svolge sulle pendici di Cortina d’Ampezzo, con la pista Olympia delle Tofane pronta ad accogliere le discese più veloci del programma femminile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domani si accendono le prime gare di sci alpino femminile ai Mondiali di Milano Cortina 2026.

