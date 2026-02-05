Domani si accendono le prime gare di sci alpino femminile ai Mondiali di Milano Cortina 2026. Le atlete azzurre scenderanno in pista con i pettorali e le gare saranno trasmesse in diretta su tv e streaming. Gli appassionati già si preparano a tifare le loro favorite e a seguire ogni momento delle competizioni.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si apprestano a entrare nel vivo con la prima sessione dedicata allo sci alpino femminile, dando il via a una fase cruciale delle discipline di discesa libera. La prima prova cronometrata si terrà nella suggestiva località di Cortina d’Ampezzo, offrendo un momento decisivo per le atlete pronte a confrontarsi su tracciati di alta difficoltà, in un contesto di grande attesa e competizione internazionale. Sabato 6 febbraio, alle ore 11.30, si darà il via alla prima prova cronometrata della discesa libera dedicata alle donne, uno degli appuntamenti più attesi del programma sciistico alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Orario, tv e streaming della discesa di Cortina 2026: pettorali delle cinque azzurre

Approfondimenti su Cortina 2026

Domani a Cortina d’Ampezzo si apre ufficialmente la discesa femminile di Milano Cortina 2026.

La startlist dell’evento gigante di Kronplatz 2026 offre i dettagli su orario, pettorali delle atlete italiane, trasmissioni TV e streaming.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cortina 2026

Argomenti discussi: Dove vedere Como-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8; Sport in tv oggi (sabato 31 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Verona-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming.

Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniAi quarti di finale di Coppa Italia va in scena il big match tra Atalanta e Juventus: tutte le informazioni sulla gara, come vederla in diretta tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori ... goal.com

Fiorentina-Torino: orario, dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, classifica e calendario della Serie AIl posticipo del sabato di Serie A, valido per la 24a giornata, ha in programma la sfida tra Fiorentina e Torino. Fabio Paratici, nuovo ds della ... msn.com

Bologna-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale facebook

#Napoli- #Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale x.com