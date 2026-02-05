Cabinovia Socrepes | 12 febbraio previsto per l’avvio con capienza ridotta a metà

Questa mattina, a poche settimane dall’inizio della stagione, si parla già di una partenza in ritardo per la cabinovia Socrepes. La prima capsula, arrivata nella notte sotto una tormenta di neve, ha trasportato i primi sciatori verso la pista Olympia delle Tofane. Tuttavia, l’avvio ufficiale previsto per il 12 febbraio potrebbe essere rinviato o comunque limitato, perché la capienza sarà ridotta a metà. Gli operatori sono al lavoro per mettere a punto le operazioni e garantire sicurezza e qualità del servizio.

**Cortina d’Ampezzo, 5 febbraio 2026 –** La prima capsula della cabinovia Apollonio-Socrepes è arrivata a notte, sotto una tormenta di neve, per portare il primo pacchetto di persone verso la pista Olympia delle Tofane. È il 12 febbraio l’obiettivo ufficiale per l’avvio ufficiale del sistema di trasporto aerea, con una capacità ridotta a metà rispetto alle previsioni iniziali. A capienza dimezzata, la cabinovia avvierà la sua operatività in vista delle Paralimpiadi, che cominciano ufficialmente il 6 marzo. Ma la cronologia non è soltanto un conto di date: è un gioco di esecuzioni precise, un’operazione complessa, in cui si mischiano tempo, clima, costruzione e logistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, la cabinovia Apollonio-Socrepes diventa il punto di attenzione.

A Cortina, le tensioni tra la Fondazione e la società Simico diventano ancora più intense.

