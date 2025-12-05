Milano-Cortina 2026 Mattarella accende braciere con Fiamma Olimpica inizio giochi 6 febbraio presidente | Rinnovo tregua sportiva - VIDEO
Il presidente Mattarella accende al Quirinale il braciere olimpico di Milano-Cortina 2026 e lancia un forte appello alla tregua e al dialogo in un mondo attraversato dai conflitti Nella mattinata di venerdì 5 dicembre, la Fiamma Olimpica è arrivata a Roma, al Quirinale, dopo essere stata acce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Armin Zöggeler è carico per Milano-Cortina ? Lui che è campione di slittino sa bene come si fa, a Torino 2006 era in pista a prendersi l'oro. Oggi invece guida la squadra italiana, di cui fa parte anche sua figlia, e spera di rivivere quelle emozioni La nuo - facebook.com Vai su Facebook
President Sergio Mattarella officially lights the cauldron for Milano Cortina 2026!!? WOW!! #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Roma @Quirinale Vai su X
