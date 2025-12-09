Raccolta differenziata a rischio possibili disservizi per lo sciopero degli operatori ecologici

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La raccolta differenziata potrebbe subire disservizi domani, mercoledì 10 dicembre, ad Agrigento e negli altri centri della provincia. Le ditte del raggruppamento Iseda e Sea segnalano che lo sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale, indetto da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, potrebbe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

