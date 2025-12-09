Raccolta differenziata a rischio possibili disservizi per lo sciopero degli operatori ecologici
La raccolta differenziata potrebbe subire disservizi domani, mercoledì 10 dicembre, ad Agrigento e negli altri centri della provincia. Le ditte del raggruppamento Iseda e Sea segnalano che lo sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale, indetto da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, potrebbe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Toscana | Raccolta rifiuti 2024, la differenziata sale al 68,28%: Livorno in ripresa, è la seconda provincia per incremento annuo (+2,6%)
Come funziona la raccolta differenziata a Bobbio
Raccolta differenziata a picco: a luglio 10% in meno rispetto ai mesi precedenti
? RACCOLTA DIFFERENZIATA - VARIAZIONE ? Si avvisa la cittadinanza che la raccolta differenziata di CARTA e UMIDO/ORGANICO prevista da calendario oggi, sarà posticipata, limitatamente a questa settimana, a MARTEDÌ 09 DICEMBRE. ? - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta differenziata, domani raccolta a rischio per lo sciopero dei lavoratori del comparto di igiene ambientale - Il servizio, spiegano le ditte del Raggruppamento di imprese Iseda e Sea, potrebbe subire un rallentame ... scrivolibero.it scrive
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it