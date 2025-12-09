Sciopero del servizio di raccolta rifiuti | possibili disagi mercoledì 10 dicembre

Nuovo sciopero nazionale del servizio di raccolta rifiuti a Chieti. Per la giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 è stata proclamata una giornata di sciopero nazionale del comparto igiene ambientale da parte delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.L'adesione è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

