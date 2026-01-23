Elias Cakalli l' amico del cuore indagato per omicidio stradale | Possa essere in paradiso

Elias Çakalli, 17 anni, è stato coinvolto in un grave incidente sulla via Cassia a Sutri, che ha causato la morte del suo amico e coetaneo. Il giovane, ora sotto indagine per omicidio stradale, è fortunatamente fuori pericolo. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità degli automobilisti in situazioni di emergenza.

È fortunatamente fuori pericolo ma è indagato per omicidio stradale il giovane di 18 anni alla guida dell'auto coinvolta nel violento incidente sulla via Cassia a Sutri, in cui è morto il suo amico del cuore: Elias Çakalli, di soli 17 anni. L'addio all'amico del cuore Dal letto dell'ospedale. Il messaggio dedicato a Elias Cakalli, morto a 17 anni nell'incidente sulla Cassia, scritto dal Comune di Bassano Romano L'addio della sua famiglia: "Che tu possa essere abitante del paradiso e che Dio ti tenga vicino a sé"

