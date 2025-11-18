Omicidio Cumani tracce di sangue misteriose e l' identikit che non coincide | Yassin Amri chiede la scarcerazione

Il Tribunale del Riesame si è riservato sulla decisione di richiesta di scarcerazione per Yassin Amri, il 21enne italiano di origini magrebine accusato dell'omicidio volontario pluriaggravato di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, di origini albanesi, ucciso da una coltellata la notte del 17. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

