Oman primi colloqui indiretti Iran-Usa

Questa mattina si sono svolti i primi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, a guida dell’Oman. Nel pomeriggio si è invece concluso il secondo round, con le parti che hanno consegnato al ministro degli Esteri omanita le proposte per avanzare nei negoziati. Entrambi i paesi sembrano voler provare a trovare un’intesa, anche se ancora nessuna decisione definitiva è stata presa.

15.10 Si è concluso il secondo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Lo riportano i media iraniani, ricordando che nel primo round, tenuto questa mattina, Teheran e Washington hanno consegnato al ministro degli Esteri dell'Oman, Busaidi, le rispettive proposte per procedere. Il ministero degli Esteri dell'Oman afferma in un comunicato che le consultazioni si sono concentrate sulla creazione "di condizioni adeguate per la ripresa dei negoziati diplomatici".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina si è appreso che i negoziati tra Iran e Stati Uniti riprenderanno in modo indiretto, come nel formato Oman.

Venerdì mattina a Muscat, Usa e Iran si incontrano di nuovo per parlare del nucleare.

Iran-Usa, colloqui in Oman. Washington allerta americani: Via ora da TeheranNel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul nucleare e trovare un accordo con Teheran, gli Usa esortano i propri ... adnkronos.com

USA-IRAN: È IL GIORNO DEI COLLOQUI IN OMANÈ arrivato il giorno dei colloqui. Una settimana di preparativi, dichiarazioni e movimenti diplomatici hanno piantato il seme dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, attualmente in corso in Oman. La sed ... opinione.it

