Questa mattina si è appreso che i negoziati tra Iran e Stati Uniti riprenderanno in modo indiretto, come nel formato Oman. La Turchia ha dato il suo supporto, ma alla fine sarà l’Oman a ospitare i colloqui il prossimo 6 febbraio. Si tratta di un passo importante dopo mesi di silenzio e tentativi di dialogo più timidi. Ora si attende di capire se questa volta si troverà un accordo concreto.

La Turchia ha aperto la porta e dato un grande endorsement, ma sarà l’ Oman, alla fine, a ospitare i nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione della controversia sul nucleare. Dopo che Abbas Araghchi, ministro degli Esteri di Teheran, ha accettato di dialogare con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente Usa Donald Trump, a seguito della mediazione di Hakan Fidan, ministro degli Esteri di Ankara, e dopo che i Paesi del mondo arabo hanno mostrato scetticismo contro l’ipotesi di raid di Washington contro la Repubblica Islamica Mascate è tornata al centro della diplomazia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran-Usa, si ritorna al formato Oman: colloqui indiretti il 6 febbraio

Venerdì si sono incontrati in Oman per i colloqui tra Iran e Stati Uniti, mentre un drone si è avvicinato troppo a una portaerei americana e è stato abbattuto.

Colloqui Iran-Usa venerdì in Oman. Abbattuto drone che si era avvicinato a portaerei. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Colloqui Iran-Usa venerdì in Oman. Abbattuto drone che si era avvicinato a portaerei. LIVE ... tg24.sky.it

NEGOZIATI IRAN-USA IN TURCHIA IL 6 FEBBRAIO/ Khamenei minaccia ma Trump congela l’attacco: cosa può succedereL'Iran prosegue i negoziati con gli USA su nucleare e detenuti politici, nonostante il discorso minaccioso di Khamenei e grazie a mediazione Turchia ... ilsussidiario.net

Iran, ok degli Usa a colloqui in Oman venerdì. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/iran-ok-degli-usa-a-colloqui-in-oman-venerdi/ - facebook.com facebook

L’Iran ci ripensa, colloqui con Usa a rischio. Drone colpito in mare x.com