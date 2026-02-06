Omaggi alla Callas e a Morricone Arte e Festival dell’Oriente

La regione si prepara a una settimana di eventi dedicati all’arte e alla musica. Omaggi a Callas e Morricone si alternano a festival provenienti dall’Oriente, portando in Emilia-Romagna spettacoli e iniziative per tutti i gusti. I visitatori possono aspettarsi concerti, mostre e appuntamenti culturali che invaderanno le città nei prossimi giorni.

Una settimana ricca di eventi scoppiettanti e variegati attende i visitatori dell’ Emilia-Romagna. Ecco alcune proposte per i prossimi giorni. L’arte si diffonde a Bologna da oggi a domenica al quartiere fieristico in piazza della Costituzione. Arte Fiera 2026 attende gli appassionati, celebrando l’arte italiana in tutte le sue diverse forme (oggi: 12-19; domani e domenica: 11-19). A Rimini domani e domenica le porte del quartiere fieristico si spalancheranno alle tradizioni del Festival dell’Oriente. Dalle 10 alle 20.30 i visitatori potranno immergersi nei colori, nei suoni e nei profumi delle terre lontane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

