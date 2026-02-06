Olympics-Italy’s Meloni plays down ICE agent furore as she meets Vance

#Olympics-Italy Giorgia Meloni ha incontrato a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, poco prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali. La premier italiana ha cercato di calmare le polemiche scatenate dall’arresto di un agente ICE, sottolineando che si tratta di una questione che non influisce sui rapporti bilaterali. La visita di Vance, che ha anche incontrato il ministro degli Esteri, si inserisce in un momento di grande attenzione internazionale sulle relazioni tra Italia e Stati Uniti.

MILAN, Feb 6 (Reuters) - Italian Prime Minister Giorgia Meloni met U.S. Vice President JD Vance in Milan on Friday, hours before the opening ceremony of the Winter Olympics, using the encounter to reaffirm the strength of U.S.–Italian ties despite tensions around the presence of U.S. security personnel at the Games. "They are here for the opening ceremony of the Olympics, but it is also an opportunity for us to discuss our bilateral relations," Meloni said after welcoming the two U.S. leaders at the Milan prefecture, according to Italian news agency ANSA. "We love Italy and the Italian people. As you said, we have many excellent relations, many economic connections and partnerships," he said.

