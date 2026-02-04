Olympics-Italy foiled Russia-linked cyberattacks on embassies Olympic sites minister says
L’Italia ha bloccato una serie di tentativi di attacco informatico collegati alla Russia contro ministero degli Esteri, ambasciate e siti ufficiali. Gli esperti hanno individuato e fermato le operazioni prima che causassero danni, tra cui un attacco all’ambasciata di Washington. Le autorità italiane continuano a monitorare la situazione, mantenendo alta la guardia contro possibili nuove minacce online.
“These are actions of Russian origin,” Tajani said in remarks confirmed by a spokesperson. “We prevented a series of cyberattacks against foreign ministry sites, starting with Washington and also involving some Winter Olympics sites, including hotels in Cortina,” he said. “Si tratta di azioni di origine russa”, ha detto Tajani in osservazioni confermate da un portavoce. “Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi contro i siti del ministero degli Esteri, a partire da Washington e coinvolgendo anche alcuni siti delle Olimpiadi invernali, tra cui gli hotel di Cortina”, ha detto. Regalati o regala Internazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it
