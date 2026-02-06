Questa mattina a Milano non c'è traccia di agenti dell'Ice, come avevano annunciato alcuni. Nessun rappresentante dell’agenzia americana, nota per il suo lavoro contro l'immigrazione irregolare, prenderà parte ai Giochi. La confusione sulla presenza di queste forze si è risolta in un nulla di fatto, lasciando i commentatori a commentare altri aspetti dell’evento internazionale.

Ennesimo scivolone dei compagni. Nessun agente Ice a Milano. L'agenzia specializzata nel contrasto all'immigrazione irregolare, passata alle cronache per i fatti di Minneapolis, non sarà impegnata per i Giochi. La conferma arriva da Nicole Deal, responsabile della sicurezza e dei servizi agli atleti degli Stati Uniti, che spiega come, in questi giorni, sul tema siano state diffuse «informazioni errate e supposizioni». La sinistra nostrana, come sottolineato da Sara Kelany, deputata di FdI, dunque, non solo fa «molto rumore per nulla», ma si distingue per una «plateale figuraccia». Gli unici americani che dovrebbero avere un ruolo nella rassegna i soli “smanettoni” dell'Homeland Security Investigation. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa smontano la sinistra: «Nessun agente dell'Ice». A Milano 51 leader mondiali, oggi incontro Meloni-Vance

Gli Usa mettono fine alle polemiche a Milano.

Il dibattito sull’episodio di Minneapolis coinvolge diverse opinioni.

