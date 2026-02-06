Usa smontano la sinistra | Nessun agente dell' Ice A Milano 51 leader mondiali oggi incontro Meloni-Vance

Da iltempo.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano non c'è traccia di agenti dell'Ice, come avevano annunciato alcuni. Nessun rappresentante dell’agenzia americana, nota per il suo lavoro contro l'immigrazione irregolare, prenderà parte ai Giochi. La confusione sulla presenza di queste forze si è risolta in un nulla di fatto, lasciando i commentatori a commentare altri aspetti dell’evento internazionale.

Ennesimo scivolone dei compagni. Nessun agente Ice a Milano. L'agenzia specializzata nel contrasto all'immigrazione irregolare, passata alle cronache per i fatti di Minneapolis, non sarà impegnata per i Giochi. La conferma arriva da Nicole Deal, responsabile della sicurezza e dei servizi agli atleti degli Stati Uniti, che spiega come, in questi giorni, sul tema siano state diffuse «informazioni errate e supposizioni». La sinistra nostrana, come sottolineato da Sara Kelany, deputata di FdI, dunque, non solo fa «molto rumore per nulla», ma si distingue per una «plateale figuraccia». Gli unici americani che dovrebbero avere un ruolo nella rassegna i soli “smanettoni” dell'Homeland Security Investigation. 🔗 Leggi su Iltempo.it

usa smontano la sinistra nessun agente dell ice a milano 51 leader mondiali oggi incontro meloni vance

© Iltempo.it - Usa smontano la sinistra: «Nessun agente dell'Ice». A Milano 51 leader mondiali, oggi incontro Meloni-Vance

Approfondimenti su Milano Giochi

Ice a Milano, gli Usa zittiscono la sinistra: "Nessun agente ha accompagnato gli atleti"

Gli Usa mettono fine alle polemiche a Milano.

Usa: 'Vance 'caos Minneapolis colpa estrema sinistra', Hegseth 'sosteniamo patrioti Ice'

Il dibattito sull’episodio di Minneapolis coinvolge diverse opinioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Giochi

Luca e Paolo smontano la sinistra. Se si comincia a dire a te non parlo...Nonostante la distanza siderale con le istanze portate avanti dal governo Meloni, il duo comico Luca e Paolo ha deciso di mostrare tutte le contraddizioni della sinistra. Durante l’ultima puntata di ... ilgiornale.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.