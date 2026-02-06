Oltre Roma Wine Beer & Spirits 2026 Il Lazio del beverage alza l’asticella

Il festival Oltre Roma Wine. Beer & Spirits torna con la sua terza edizione e si sposta nel suggestivo Castello Boncompagni Viscogliosi ad Isola del Liri. L’evento, promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, si allarga in formato e attrarrà produttori e appassionati del settore il 30 e 31 marzo. La location, un castello antico, dà un tocco speciale alla manifestazione, che punta a mettere in mostra il meglio del panorama del beverage nel Lazio.

Oltre Roma, l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare, torna con una terza edizione che alza l’asticella e amplia il proprio format: il 30 e 31 marzo la manifestazione approda al Castello Boncompagni Viscogliosi (nella foto in basso), uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, trasformando il borgo di Isola del Liri in un palcoscenico d’eccezione per il mondo del beverage. L’evento rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per la promozione internazionale delle eccellenze locali e dell’identità territoriale, affiancando al vino anche birre artigianali, liquori e distillati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

