Per il 2026, la Juventus Under 16 si prepara a confermare e migliorare i risultati del girone di andata, con Gridel che guida i giovani talenti verso nuovi record. I classe 2010 rappresentano il cuore del settore giovanile bianconero e sono al centro delle aspettative per un futuro di successi. La squadra si concentra sulla crescita e sul rafforzamento delle proprie fondamenta, in un percorso che mira alla valorizzazione dei giovani e alla continuità dei risultati.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, cosa aspettarsi nel nuovo anno dalla squadra allenata da Gridel: i soli successi mantengono alte le aspettative, i classe 2010 sono il fiore all’occhiello del settore giovanile bianconero. Tutti gli aggiornamenti. La splendida ed ennesima vittoria nella tredicesima giornata di campionato contro la Sampdoria ha decretato una prima parte di stagione perfetta per la Juventus Under 16 guidata da Gridel. I bianconeri classe 2010 hanno solo vinto da agosto a dicembre, 13 successi di fila e prima posizione saldissima nel girone come raccontato nel recap dedicato. Ecco di seguito cosa aspettarsi dal 2026, un anno che potrebbe portare grandi gioie a tinte bianconere vista la situazione del settore giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, le aspettative per il 2026: la magnificenza del girone di andata alza l’asticella. Gridel vola su ogni record. Il focus

Leggi anche: Juventus Under 16, in Italia nessuno come te! L’incredibile dato della squadra di Gridel che sta dominando il girone A nazionale. Ecco i numeri dei bianconeri. Il focus

Leggi anche: Juventus Under 16, 320 minuti di imbattibilità: Repaci e Brostic le sicurezze in mano a mister Gridel. Il focus dedicato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gianfranco Perla, i primi sei mesi a Bra: “Siamo oltre le aspettative, ma i conti di fanno alla fine. Questa società merita il professionismo”; Juventus su Frattesi, interesse concreto ma la trattativa è in salita; Serie A Pisa vs Juventus: Sfida Natalizia e Strategica; Adzic-Juventus, prestito vicino: Cagliari in pole.

Settore giovanile Sampdoria, doppio confronto amaro con la Juventus: perdono U 15 e U 16 - Settore giovanile Sampdoria, nel corso della giornata odierna le under dei blucerchiati hanno sfidato a Torino quelle della Juventus Nel fine settimana si è consumato un doppio confronto dal sapore im ... sampnews24.com