Juventus Under 16 le aspettative per il 2026 | la magnificenza del girone di andata alza l’asticella Gridel vola su ogni record Il focus

Per il 2026, la Juventus Under 16 si prepara a confermare e migliorare i risultati del girone di andata, con Gridel che guida i giovani talenti verso nuovi record. I classe 2010 rappresentano il cuore del settore giovanile bianconero e sono al centro delle aspettative per un futuro di successi. La squadra si concentra sulla crescita e sul rafforzamento delle proprie fondamenta, in un percorso che mira alla valorizzazione dei giovani e alla continuità dei risultati.
di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, cosa aspettarsi nel nuovo anno dalla squadra allenata da Gridel: i soli successi mantengono alte le aspettative, i classe 2010 sono il fiore all’occhiello del settore giovanile bianconero. Tutti gli aggiornamenti. La splendida ed ennesima vittoria nella tredicesima giornata di campionato contro la Sampdoria ha decretato una prima parte di stagione perfetta per la Juventus Under 16 guidata da Gridel. I bianconeri classe 2010 hanno solo vinto da agosto a dicembre, 13 successi di fila e prima posizione saldissima nel girone come raccontato nel recap dedicato. Ecco di seguito cosa aspettarsi dal 2026, un anno che potrebbe portare grandi gioie a tinte bianconere vista la situazione del settore giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
