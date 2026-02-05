Lazio protesta senza fine | stadio vuoto con l’Atalanta E Cruciani manda un messaggio a Lotito

La protesta dei tifosi della Lazio continua senza sosta. Ieri sera, lo stadio era vuoto durante la partita con l’Atalanta, simbolo di un dissenso ormai palpabile. Cruciani ha inviato un messaggio diretto a Lotito, invitandolo a vendere la società e a cercare una soluzione che possa ricucire il rapporto con i tifosi. La frattura tra i supporter e la presidenza si fa sempre più evidente e difficile da colmare.

Lazio Genoa nel deserto: Olimpico vuoto e protesta contro Lotito. I tifosi prendono posizione!

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito.

Lotti smentisce Cruciani: "Con Lotito mai parlato di cessione della Lazio"

lazio protesta senza fineLazio, Dalla Palma: La gente è stanca. E questa protesta...Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la contestazione annunciata dal tifo organizzato, in relazione alla gestione societaria della Lazio e ... lalaziosiamonoi.it

lazio protesta senza fineOlimpico vuoto anche per Lazio-Atalanta: protesta ad oltranza del tifo lazialeContinua la contestazione della tifoseria biancoceleste contro Lotito con il tifo organizzato che invita a disertare lo stadio anche per il prossimo match casalingo dei ragazzi di Sarri ... romatoday.it

