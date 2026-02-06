Questa sera alle 8, allo stadio di San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il presidente Mattarella partecipa al benvenuto ufficiale. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo per l’evento che promette di portare grande vivacità.

A Milano questa sera alle 20 allo stadio di San Siro prenderà il via l’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Questa sera a Milano si accende il braciere olimpico in piazza Duomo, con migliaia di persone che assistono alla cerimonia.

Questa mattina a San Siro si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Olimpiadi, stasera a San Siro la cerimonia d’apertura. Il benvenuto di Mattarella

Olimpiadi invernali, Meloni in prefettura a Milano: incontro con l'emiro Al Thani, poi vede Vance. E stasera sarà a San SiroLa premier Giorgia Meloni incontrerà l'emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, alle 12.20 in Prefettura a Milano. Lo rende noto il sito del governo in ... ilgazzettino.it

Dove vedere la Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospitiLa diretta verrà trasmessa su Rai 1 e RaiPlay con la telecronaca affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi. Sarà possibile seguire l’evento anche su Eurosport, Discovery+, HBO Max, ... iodonna.it

È tutto pronto per la cerimonia che inaugurerà questa sera le Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano, tra dettagli ancora top secret e numeri da capogiro facebook

Di Mariah Carey, di Laura Pausini, di Ghali etc. mi frega meno di zero, e fatico a vederli in una cerimonia d’apertura. Ma leggo che lo show porterà dentro San Siro da un remix di Raffaella Carrà all’Infinito di Leopardi. E lì è dove piangono gli uomini #MilanoC x.com