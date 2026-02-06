Olimpiadi stasera a San Siro la cerimonia d’apertura Il benvenuto di Mattarella

Da tv2000.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 8, allo stadio di San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il presidente Mattarella partecipa al benvenuto ufficiale. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo per l’evento che promette di portare grande vivacità.

A Milano questa sera alle 20 allo stadio di San Siro prenderà il via l’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

olimpiadi stasera a san siro la cerimonia d8217apertura il benvenuto di mattarella

© Tv2000.it - Olimpiadi, stasera a San Siro la cerimonia d’apertura. Il benvenuto di Mattarella

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo. Stasera la cerimonia d'apertura a San Siro

Questa sera a Milano si accende il braciere olimpico in piazza Duomo, con migliaia di persone che assistono alla cerimonia.

Olimpiadi Milano Cortina al via: oggi la cerimonia di apertura a San Siro

Questa mattina a San Siro si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Olimpiadi, stasera a San Siro la cerimonia d’apertura. Il benvenuto di Mattarella

Video Olimpiadi, stasera a San Siro la cerimonia d’apertura. Il benvenuto di Mattarella

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: il mercimonio dei biglietti per coprire i posti rimasti…; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026, chi c'è alla cerimonia? L'orario e le star di musica e cinema; Cerimonia d’apertura Olimpiadi: gli orari, dove vederla, gli ospiti: cosa c’è da sapere.

olimpiadi stasera a sanOlimpiadi invernali, Meloni in prefettura a Milano: incontro con l'emiro Al Thani, poi vede Vance. E stasera sarà a San SiroLa premier Giorgia Meloni incontrerà l'emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, alle 12.20 in Prefettura a Milano. Lo rende noto il sito del governo in ... ilgazzettino.it

olimpiadi stasera a sanDove vedere la Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospitiLa diretta verrà trasmessa su Rai 1 e RaiPlay con la telecronaca affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi. Sarà possibile seguire l’evento anche su Eurosport, Discovery+, HBO Max, ... iodonna.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.