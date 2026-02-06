Questa sera a Milano si accende il braciere olimpico in piazza Duomo, con migliaia di persone che assistono alla cerimonia. La fiamma, portata dall’étoile Nicoletta Manni, illumina il centro della città, annunciano ufficialmente l’avvio delle Olimpiadi. La piazza si riempie di entusiasmo mentre il fuoco arde, segnando l’inizio delle gare che si terranno tra pochi giorni.

AGI - La Fiamma olimpica è arrivata a piazza Duomo a Milano davanti a migliaia di persone, portata dall'étoile Nicoletta Manni. In piazza è stato acceso anche il braciere, in attesa dell'ultimo tratto di strada per la fiaccola, che stasera arriverà allo stadio San Siro, dove si terrà la cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Ieri alla Fabbrica del Vapore la cena di gala dei Capi di Stato, offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Divieto di transito per auto e pedoni scattato alle 13 con la sola eccezione di qualche residente (ma solo a fronte dell'esibizione di un documento d'identità che ne attesti la residenza). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo. Stasera la cerimonia d'apertura a San Siro

Approfondimenti su Piazza Duomo

La fiamma olimpica è stata accesa questa sera a Milano, davanti a migliaia di persone.

Questa sera in Piazza Duomo a Milano si accende il braciere olimpico, simbolo ufficiale dei Giochi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Piazza Duomo

Argomenti discussi: Milano Cortina, la fiamma olimpica in Piazza Duomo: acceso il braciere; Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; Milano entra in modalità Olimpica; Milano Cortina 2026, l’accensione del braciere olimpico in Duomo.

La fiamma olimpica in piazza Duomo a Milano, acceso il braciereMilano, 5 feb. (askanews) - Il braciere olimpico dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è stato acceso in piazza Duomo dopo un lungo percorso della fiamma attraverso la città, e dopo 60 giorni di ... quotidiano.net

Milano accoglie la fiamma, acceso il braciere. Mattarella: «Valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it

RTL 102.5. . La fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso pochi minuti fa in piazza Duomo, tappa finale della sua sessantesima e penultima frazione. Seguitissimo il passaggio della torcia in città, arrivata nel primo pomeriggio di oggi: nonostante qualche disa facebook

#OlimpiadiInvernali2026 Il momento storico dell'arrivo della fiaccola olimpica in piazza Duomo a Milano x.com