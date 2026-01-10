Sci alpino | cresce la condizione di Elena Curtoni

Elena Curtoni si distingue nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, chiudendo al decimo posto a 75 centesimi dalla vincitrice Lindsay Vonn. La performance della sciatrice valtellinese conferma il suo miglioramento nelle competizioni di sci alpino, contribuendo al panorama italiano di questa disciplina.

Buona prestazione per la valtellinese Elena Curtoni nella discesa libera di Zauchensee, in Austria.Proprio la Curtoni, infatti, ha chiuso al decimo posto la gara a 75 centesimi di distacco dalla vincitrice, la leggenda americana Lindsay Vonn. A completare il podio, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia torna alla vittoria! Elena Curtoni sfiora il podio

Leggi anche: Sci alpino: nel super-G di Val d'Isere trionfa Goggia e Curtoni sfiora il podio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tarvisio pronta per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, superato lo snow control sulla pista Di Prampero. Cresce l'attesa: le tribune sono già sold-out; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Vonn, Brignone e Goggia insieme in Val di Fassa verso Milano-Cortina; Le dieci azzurre per Zauchensee: Goggia, Pirovano e Curtoni guidano il gruppo, Allemand per crescere ancora.

Sci alpino: come funziona la preparazione fisica e in cosa consiste la riatletizzazione - “La preparazione atletica è una delle cose che rende lo sci uno sport anomalo, perché di fatto è un argomento ‘fuori stagione’. gazzetta.it

Della Mea cresce ancora ed è 6/a a Kranjska Gora. Rast batte Shiffrin, molto bene anche Peterlini, 10/a e Valleriani, 18a 04 gennaio 2026 Sci Alpino Camille Rast e Mikaela Shiffrin regalano spettacolo e con una sfida da leggenda esaltano lo slalom di Kranjs - facebook.com facebook