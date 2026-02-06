Olimpiadi sale la febbre per la cerimonia | fuori da San Siro bagarini vendono ticket a mille euro

6 feb 2026

A poche ore dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi, l’atmosfera a Milano si scalda. Fuori da San Siro, venditori abusivi offrono i biglietti a mille euro, mentre i primi spettatori fanno fila per entrare. La città si prepara ad accogliere gli eventi con grande fermento.

A poche ore dalla cerimonia di apertura cresce la febbre olimpica a Milano. Nel pomeriggio di venerdì i primi spettatori hanno preso posto fuori dallo stadio. Sempre fuori dal Meazza ci sono diversi bagarini che vendono a prezzi stellari i tagliandi per lo spettacolo diretto da Marco Balich.I.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

