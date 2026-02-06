Olimpiadi sale la febbre per la cerimonia | fuori da San Siro bagarini vendono ticket a mille euro

A poche ore dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi, l’atmosfera a Milano si scalda. Fuori da San Siro, venditori abusivi offrono i biglietti a mille euro, mentre i primi spettatori fanno fila per entrare. La città si prepara ad accogliere gli eventi con grande fermento.

A poche ore dalla cerimonia di apertura cresce la febbre olimpica a Milano. Nel pomeriggio di venerdì i primi spettatori hanno preso posto fuori dallo stadio. Sempre fuori dal Meazza ci sono diversi bagarini che vendono a prezzi stellari i tagliandi per lo spettacolo diretto da Marco Balich.I.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro si avvicina, ma lo stadio resta lontano dal pieno.

Argomenti discussi: Effetto Olimpiadi, Federalberghi: 6,2 milioni sulla neve; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Meda in festa per la fiaccola; Airbnb, un milione di dollari e 600 operatori per l’assistenza clienti durante le Olimpiadi Milano Cortina; Curling, sale l'attesa olimpica a Cembra.

Movida milanese a cinque cerchi e Cortina ha un nuovo CapodannoSale la febbre per l'Olimpiade, venerdì a San Siro la cerimonia inaugurale. Dietro le quinte degli eventi sportivi il capoluogo lombardo e la Perla delle Dolomiti preparano grandi sorprese ... panorama.it

Curling, sale l'attesa olimpica a CembraNel paese patria dello sport delle stone, montano le aspettative per i campioni di casa impegnati a Milano-Cortina ... rainews.it

il mattino di Padova. . LA CERIMONIA DI APERTURA / Milano Cortina 2026, conto alla rovescia per la Cerimonia di Apertura. L’evento inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali si terrà questa sera allo stadio San Siro di Milano e, per la prima volta nella storia ol facebook

Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com