Kanye West sale la febbre per il live Fan a caccia di biglietti per l’evento in vendita nuovi ticket da 178 euro

A Reggio Emilia, il concerto di Kanye West si avvicina, con i fan che cercano di assicurarsi i biglietti disponibili. È stata infatti annunciata una nuova vendita di tagliandi, con prezzi a partire da 178,25 euro, tasse incluse. L’evento, previsto per il 18 luglio 2026, sta attirando l’attenzione degli appassionati, che si preparano a vivere questa esperienza musicale nella città emiliana.

Reggio Emilia, 7 gennaio 2026 – La città è protesa verso il grande evento del concerto di Kanye ‘Ye’ West il 18 luglio prossimo, e intanto è stata già messa in vendita una nuova tranche di biglietti a partire da 178,25 euro (comprese tasse, escluse commissioni). Alcuni biglietti includono anche l’accesso al boulevard della Rcf Arena per il pre party e l’after party ufficiali curati da Zamna Festival con il format Zamna Takeover Hellwatt all’interno del boulevard. Kanye West a Reggio Emilia per un concerto-kolossal: unica data in Italia I cancelli per il pre party apriranno il 18 luglio alle ore 12 mentre i cancelli generali apriranno alle ore 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

