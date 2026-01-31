Olimpiadi cerimonia di apertura a San Siro | il tutto esaurito resta un miraggio E i biglietti del terzo anello passano da 260 a 26 euro

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro si avvicina, ma lo stadio resta lontano dal pieno. Molti biglietti del terzo anello sono ancora invenduti e i prezzi sono stati drasticamente abbassati: da 260 a 26 euro. La Fondazione olimpica cerca di riempire lo stadio con una campagna di sconti, sperando di attirare più spettatori in vista dell’evento di venerdì prossimo.

Milano – Il tutto esaurito è ancora un miraggio, il terzo anello dello stadio di San Siro ha ancora parecchi vuoti e così la Fondazione olimpica, in vista della cerimonia di inaugurazione di venerdì prossimo, lancia una campagna di vendita degli biglietti per il Meazza a prezzi scontati, anzi scontatissimi. Il prezzo dei posti del terzo anello, che in prevendita costano ancora 260 euro, sono offerti ai volontari olimpici a 26 euro. Sì avete letto bene: 26 euro. Senza lo zero finale. Milano, ecco il braciere olimpico Lo sconto. Una svendita? A voi l'ardua sentenza. Oltretutto, nella mail che i volontari hanno ricevuto nelle scorse ore, si specifica che questa offerta – «un'opportunità speciale come ringraziamento per il tuo impegno» – non garantisce solo un biglietto al «prezzo simbolico» di 26 euro, ma che ogni volontario può acquistare «fino a un massimo di 4 biglietti».

