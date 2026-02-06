cosa vedremo nella cerimonia di apertura delle olimpiadi milano cortina 2026

Questa sera alle 20.00 si accendono i riflettori sui Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura si svolge in più location e punta a coinvolgere un pubblico internazionale. Gli atleti, le bandiere e le luci si preparano a dare il via a due settimane di sport e emozioni.

Oggi alle 20.00 si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: uno spettacolo pensato per un pubblico globale e costruito su più sedi. Il centro dell’evento sarà lo stadio San Siro, a Milano, ma la cerimonia si svolgerà in modo simultaneo anche a Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo, secondo un formato definito dagli organizzatori come la prima apertura olimpica “diffusa” della storia. A San Siro sono attesi circa 60 mila spettatori, mentre le trasmissioni televisive e digitali dovrebbero raggiungere fino a 2,5 miliardi di persone nel mondo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con collegamento a partire dalle 19. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro.

Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

CERIMONIA DELLA FIAMMA OLIMPICA PER LE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 A VERONA

