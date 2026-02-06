Cosa vedremo nella Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Questa sera alle 20.00 si accendono i riflettori sui Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura si svolge in più location e punta a coinvolgere un pubblico internazionale. Gli atleti, le bandiere e le luci si preparano a dare il via a due settimane di sport e emozioni.
Oggi alle 20.00 si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: uno spettacolo pensato per un pubblico globale e costruito su più sedi. Il centro dell’evento sarà lo stadio San Siro, a Milano, ma la cerimonia si svolgerà in modo simultaneo anche a Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo, secondo un formato definito dagli organizzatori come la prima apertura olimpica “diffusa” della storia. A San Siro sono attesi circa 60 mila spettatori, mentre le trasmissioni televisive e digitali dovrebbero raggiungere fino a 2,5 miliardi di persone nel mondo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con collegamento a partire dalle 19. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Milano Cortina 2026, Meloni presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi
Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro.
Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali
Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.
CERIMONIA DELLA FIAMMA OLIMPICA PER LE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 A VERONA
