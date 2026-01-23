Un biglietto per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro può costare anche più di 2mila euro

A due settimane dalla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 a San Siro, alcuni biglietti risultano ancora invenduti. Tra queste, i ticket per la cerimonia di apertura possono raggiungere anche quotazioni superiori ai 2.000 euro. Questa situazione evidenzia un interesse ancora in fase di consolidamento e offre spunti di riflessione sulle dinamiche del mercato e sulla partecipazione agli eventi olimpici.

Mariah Carey regina di San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina,Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando la prima grande artista internazionale a esibirsi all’evento.

Andrea Bocelli, il Maestro canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a San SiroAndrea Bocelli prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano.

6 febbraio. Milano San Siro Olympic Stadium. Il mondo si ferma per un evento unico: la Cerimonia di Apertura Olimpica di Milano Cortina 2026. Una serata irripetibile, quella che tutti vorrebbero vivere, nessuno escluso. Milano Cortina 2026 riserva facebook