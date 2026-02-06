Olimpiadi Milano-Cortina Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi | la sorpresa del Presidente

Sergio Mattarella ha fatto un’entrata inaspettata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il Presidente è arrivato a sorpresa su un tram, guidato dal celebre Valentino Rossi. La scena ha sorpreso atleti e spettatori, che non si aspettavano di vedere il capo dello Stato in un modo così informale. Nessuna comunicazione preventiva, solo un gesto spontaneo per portare un po’ di allegria tra la folla.

La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi. Mattarella arriva a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi Questa sera Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un vecchio tram guidato da Valentino Rossi.

