Milano Cortina italiani in gara oggi | da Constantini-Mosaner all’hockey orario e dove vederli

Oggi a Milano e Cortina scendono in pista i primi atleti italiani alle Olimpiadi 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici e mondiali, sono i primi a gareggiare. Le loro sfide aprono ufficialmente l’avvio della partecipazione italiana in questa edizione. La giornata si preannuncia ricca di emozioni con anche l’hockey sul ghiaccio che si prepara a entrare nel vivo.

Hockey donne, quattro finlandesi contagiate da virus prima del match contro il Canada. Cos'è successo

Curling, Milano Cortina 2026: quando giocano Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto
Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio

Olimpiadi Milano-Cortina, gli italiani in gara: il programma delle finali e le speranze di medaglie

Milano Cortina. Ecco l'Italia Team: 196 atleti convocati, spedizione da record

Italia, da Brignone a Flora Tabanelli: i 196 in gara a Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina, l'Italia oggi già in campo con il curling: a che ora e dove vederla in tv
Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, debutteranno sfidando la Corea del Sud ed il Canada

Olimpiadi Milano-Cortina diretta doppio misto curling: segui l'Italia con Constantini e Mosaner al debutto
I due azzurri sfidano la Corea del Sud nella prima gara della fase a gironi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene

