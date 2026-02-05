Olimpiadi nel pomeriggio a Milano la protesta di studenti e movimenti antagonisti

Nel pomeriggio a Milano, studenti e attivisti hanno manifestato in strada per protestare contro le Olimpiadi. Centinaia di persone, molti dei quali fanno parte del movimento Pro Pal, si sono radunate in via Sforza e davanti all'Università Statale. La protesta si è scatenata mentre la torcia olimpica passava nel centro della città, attirando l’attenzione di tanti passanti e creando tensioni con le forze dell’ordine.

