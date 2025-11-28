È pronto il Milano ice park delle Olimpiadi | scattano le prime gare per testare gli impianti
C’è il ghiaccio, ci sono gli spalti e anche gli spogliatoi e tutte le attrezzature per svolgere le gare. È praticamente pronto il “Milano ice park”, il palazzetto del ghiaccio che ospiterà le competizioni di skating e hockey delle olimpiadi di Milano-Cortina allestito nei padiglioni della Fiera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
