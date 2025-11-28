È pronto il Milano ice park delle Olimpiadi | scattano le prime gare per testare gli impianti

Milanotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è il ghiaccio, ci sono gli spalti e anche gli spogliatoi e tutte le attrezzature per svolgere le gare. È praticamente pronto il “Milano ice park”, il palazzetto del ghiaccio che ospiterà le competizioni di skating e hockey delle olimpiadi di Milano-Cortina allestito nei padiglioni della Fiera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

200 pronto il milano ice park delle olimpiadi scattano le prime gare per testare gli impianti

© Milanotoday.it - È pronto il “Milano ice park” delle Olimpiadi: scattano le prime gare per testare gli impianti

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 200 Pronto Milano Ice