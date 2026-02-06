Olimpiadi Milano-Cortina | cerimonia d’apertura e notte di stelle con Mariah Carey Pausini Bocelli e Favino L’incontro Meloni-Vance

La notte si apre con uno spettacolo che promette di lasciare il segno. Allo Stadio San Siro, questa sera alle 20, va in scena la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Sul palco ci saranno star come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli e il attore Favino, pronti a catturare l’attenzione di milioni di spettatori in diretta su Rai 1. L’evento, che si annuncia tra i più grandi e memorabili della storia olimpica, si svolge in un’atmosfera di festa e attesa. Nel

"Cosa mi aspetto dopo la cerimonia di apertura? Innanzitutto sarà un sospiro di sollievo per la mia compagna e miei figli che mi vedranno un po' di poi. Vorrei poi che ogni persona si sentisse orgogliosa di essere italiana, si sentisse riconosciuta e rappresentata e compartecipe di questo grande messaggio di pace che nel 2026 vogliamo dare al mondo". Così Marco Balich, direttore creativo della cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, a Tg Poste. "Fare il direttore creativo – ha raccontato – è la cosa più bella che ci sia. Ci sono notti insonni, una fatica blu, adrenalina, responsabilità ma è un lavoro meraviglioso.

Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

