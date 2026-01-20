Olimpiadi cerimonia di apertura fra star e valori | Mariah Carey Bocelli e Pausini Lo show ispiri nei giovani la pace

Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali. Tra musica e spettacolo, artisti come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini sottolineano l'importanza della pace e della collaborazione tra i popoli. Un evento che, oltre l’intrattenimento, mira a ispirare i giovani a promuovere armonia e solidarietà a livello globale.

Milano, 20 gennaio 2026 – Due cuori di fiamma pronti a battere all'unisono a quattrocento chilometri di distanza nel segno della pace. Milano Cortina come non mai unite in «armonia», per utilizzare la parola ispiratrice di Marco Balich, designer dietro la cerimonia che il 6 febbraio prossimo aprirà allo stadio San Siro le nostre Olimpiadi invernali. «Città e montagna legate assieme, come le culture – spiega il designer veneziano con esperienze in 16 edizioni dei Giochi – e un grande messaggio di pace da condividere con il mondo». Due ore e mezzo di puro show (con inizio alle 20) faranno da prologo all'evento dell'anno in Italia, culminando con l'accensione del doppio braciere di Milano e Cortina.

