Alessandro Araimo annuncia che Warner Bros. Discovery punta forte sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azienda ha in programma una copertura totale dell’evento e il lancio di HBO Max in Italia, puntando a rivoluzionare il modo di seguire le gare. La strategia mira a sfruttare al massimo le opportunità offerte dal digitale, aprendo un nuovo capitolo per il gruppo nel nostro paese.

Alessandro Araimo spiega la strategia Warner Bros Discovery per Milano Cortina 2026, tra copertura totale delle Olimpiadi e lancio di HBO Max in Italia In un panorama mediatico in costante e frenetica evoluzione, Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, si trova alla guida di una transizione che incrocia il prestigio dei grandi eventi sportivi "di casa" con il debutto strategico di HBO Max nel mercato. su Digital-News.it Alessandro Araimo spiega la strategia Warner Bros Discovery per Milano Cortina 2026, tra copertura totale delle Olimpiadi e lancio di HBO Max in Italia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Araimo: «Olimpiadi Milano Cortina con HBO Max, la svolta per Warner Bros. Discovery».

