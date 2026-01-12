A inizio febbraio 2026, mentre Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, sono previste anche proteste e cortei. L’arrivo della fiaccola olimpica attirerà manifestazioni di dissenso che coinvolgeranno diverse zone della città, evidenziando le opinioni contrastanti sul grande evento. Questi appuntamenti si inseriscono nel contesto di un’operazione complessa, tra entusiasmo e critiche, legate alla presenza dei Giochi olimpici.

Milano, 12 gennaio 2026 – Non solo gioia, sport e spirito olimpico. Ad inizio febbraio, per l'arrivo della fiaccola olimpica a Milano, sono infatti previste proteste, cortei ed "azioni diffuse". Specialmente nel giorno della cerimonia di inaugurazione il 6 febbraio, ma anche il giorno dopo. Il Comitato insostenibili Olimpiadi (Cio), che riunisce diverse associazioni e realtà antagoniste di Milano-Cortina 2026, ha infatti annunciato la mobilitazione nel fine settimana di apertura dei Giochi. Si comincerà in realtà il 5 febbraio, quando dovrebbe esserci una contestazione all'arrivo della fiamma olimpica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Cortina 2026, c’è chi protesta: annunciati cortei ed “azioni diffuse” nei giorni dell'inaugurazione delle Olimpiadi

Leggi anche: Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: c’è Federica Brignone, 2 olimpionici

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via delle Olimpiadi invernali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 c’è anche Javier Zanetti tra i tedofori! L’ex capitano dell’Inter affiancherà altri grandi volti dello sport a Como!; Milano-Cortina un mese al via Tutto quello che c’è da sapere.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, monete speciali in oro e argento: prezzi e dove comprarle - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, monete speciali in oro e argento: prezzi e dove comprarle ... tg24.sky.it