Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi – Il video

Durante le prove per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Mariah Carey ha fatto un’ospitata a sorpresa allo stadio San Siro. La cantante americana ha intonato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno davanti a pochi presenti, tra cui alcuni addetti ai lavori e spettatori. Il video della sua performance sta facendo il giro dei social, attirando l’attenzione di molti appassionati di musica e sport.

Durante le prove della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina allo stadio San Siro Mariah Carey ha cantato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugli spalti dello stadio hanno ripreso il momento con i propri smartphone, pubblicando i video sui social. Le immagini hanno iniziato a circolare online. Nei filmati si vede la popstar americana interpretare la canzone con una scenografia luminosa. La scelta rappresenta un omaggio alla cultura musicale italiana e alla città di Milano. February 4, 2026 Era noto che Carey avrebbe cantato un brano italiano ma il titolo era stato tenuto segreto.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Mariah Carey San Siro Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’ durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile performance di Mariah Carey, che potrebbe interpretare il classico di Domenico Modugno. Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’ durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui social Durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina, circola la voce che Mariah Carey potrebbe esibirsi in ‘Nel blu dipinto di blu’. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Mariah Carey San Siro Argomenti discussi: Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi - Il video; Foo Fighters, Taylor Momsen e il ritorno grunge di Mariah Carey a MusiCares; Milano Cortina 2026, Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco: attesa alle stelle per lo show dell’anno; I Foo Fighters hanno suonato due brani di Mariah Carey. Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi – Il videoDurante le prove della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina allo stadio San Siro Mariah Carey ha cantato Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugl ... open.online I Foo Fighters hanno suonato un pezzo di Mariah CareyVenerdì sera, Mariah Carey è stata premiata come Persona dell’Anno a MusicCares 2026, un evento ma anche un concerto tributo alla donna con più numeri uno nella classifica americana andato in scena al ... rollingstone.it . @MariahCarey rehearsing the iconic italian song "Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)" for the Olimpics opening ceremony in Milan. SHE IS SINGING IN ITALIAN! x.com Tgr Rai Lombardia. . Snoop Dogg tedoforo a Gallarate. Ecco tutti i vip alle Olimpiadi Da Mariah Carey a Laura Pausini, da Andrea Bocelli a Cecilia Bartoli, chi salirà sul palco della cerimonia di apertura a San Siro facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.