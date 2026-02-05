Olimpiadi Milano-Cortina cerimonia d’apertura | quanto costa davvero assistere allo show a San Siro

Domani si accendono i riflettori su San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. I biglietti sono già quasi esauriti e i prezzi sono alle stelle. Chi vuole assistere allo spettacolo dal vivo dovrà mettere in conto un investimento importante, con costi che variano tra diverse fasce. La domanda è alta e le possibilità di trovare un biglietto a prezzi più accessibili sono poche. La città si prepara a vivere un evento che promette di essere uno dei più attesi degli ultimi anni.

Manca ormai pochissimo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domani, 6 febbraio, allo stadio San Siro. Eppure, a meno di 24 ore dall'evento che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita dei Giochi, il Meazza non ha ancora raggiunto il tutto esaurito. Secondo indiscrezioni, sarebbero stati venduti oltre 50mila biglietti, ma ne resterebbero ancora circa 10mila disponibili, a fronte di una capienza complessiva di circa 80mila posti. Un dato significativo, considerando che la cerimonia d'apertura è tradizionalmente l'evento più richiesto di ogni Olimpiade.

