Domani le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con due appuntamenti principali. Il doppio misto di curling prosegue con il round robin, mentre si disputa anche il torneo di hockey su ghiaccio femminile. Gli appassionati si preparano a seguire le gare in tv o dal vivo, con le emozioni che non mancheranno di arrivare.

Domani, venerdì 6 febbraio, proseguiranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: continueranno il round robin del doppio misto di curling ed il torneo di hockey su ghiaccio femminile. Si terranno anche ulteriori allenamenti ufficiali di salto con gli sci e prove cronometrate di sci alpino e slittino, infine inizierà il programma del pattinaggio artistico. Alle 9.00 si parte con il secondo allenamento ufficiale dal trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, mentre dalle 9.55 inizierà la gara a squadre di pattinaggio artistico. Alle 10.00, invece, nuove prove cronometrate per il singolo maschile dello slittino, ed alle 10.

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: programma di domani (6 febbraio). Orari, tv, gare e cerimonia d’apertura

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Napoli

