Ghali attacca la cerimonia di apertura | Non potrò cantare l' inno e nella poesia sulla pace la lingua araba all' ultimo era di troppo

Durante la cerimonia di apertura, Ghali ha deciso di non cantare l’inno nazionale. Il cantante ha spiegato di aver evitato anche di partecipare alla poesia sulla pace, dove avrebbe dovuto usare la lingua araba, che secondo lui era di troppo. Poco prima, gli organizzatori avevano annunciato il suo nome, ma Abodi aveva precisato che Ghali non avrebbe espresso il suo pensiero in quell’occasione.

«So che è tutto un gran teatro». Lo afferma Ghali in un post pubblicato stasera (5 febbraio) sulla sua pagina Instagram, alla vigilia della cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Milano–Cortina in programma domani e che lo vedrà protagonista tra le polemiche politiche. Il rapper milanese di origini tunisine, a Sanremo nel 2024, denunciò il genocidio a Gaza. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, commentandone la presenza all'evento, aveva rassicurato: «Ritengo che un Paese debba sapere reggere all'urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco».

