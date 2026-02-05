milano cortina 2026 i migliori posti in cui mangiare in vista delle olimpiadi

Mancano ancora due anni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma già si parla di tutto, anche dei posti migliori dove mangiare. La tradizione di Cortina d’Ampezzo, spesso associata solo allo sci e alla mondanità, si mostra più ricca di quanto si pensi. Dalla cucina tipica alle nuove aperture, gli appassionati si preparano a scoprire le eccellenze gastronomiche della zona, pronte ad accogliere visitatori da tutto il mondo.

In vista delle Olimpiadi Invernali del 2026, occorre fare una doverosa precisazione. Cortina d’Ampezzo non è mai stata solo sci e mondanità. È anche gusto, tradizione e, sempre più, innovazione gastronomica. Tra Tofane, Monte Cristallo e Croda di Lago, l’elegante centro ampezzano accoglie oggi una ristorazione evoluta in molteplici direzioni: dagli hotel di lusso alle malghe storiche, dalle insegne centenarie ai format internazionali. Certo, i prezzi risentono di un turismo che non conosce crisi, ma la qualità ripaga. Ecco dove vale la pena fermarsi, sapendo che molti locali durante i Giochi saranno coinvolti in eventi, pop-up e partnership con grandi aziende. 🔗 Leggi su Panorama.it

