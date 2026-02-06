Olimpiadi lo sfogo di Ghali | Non potrò cantare l’inno d’Italia né esprimere un mio pensiero

Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali si sfoga sui social. Il rapper si sente frustrato e dice che non potrà cantare l’inno d’Italia né esprimere un suo pensiero durante l’evento. La sua voce si alza in un messaggio diretto, mentre tra i protagonisti ci sono anche star come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

A poche ore dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che lo vedrà tra i protagonisti insieme a Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, il cantante Ghali ha pubblicato sui social, in italiano, inglese e arabo, un lungo sfogo in merito alla sua partecipazione alla manifestazione. La sua presenza, infatti, era stata criticata?in particolare modo da alcuni esponenti della Lega con il ministro dello Sport Andrea Abodi che aveva rassicurato che Ghali avrebbe detto "le cose concordate con gli organizzatori. Questo non sarà il palco di un concerto qualunque, ma un posto in cui tutti rispetteranno delle regole".

Alla vigilia delle Olimpiadi invernali a San Siro, Ghali si schiera contro le restrizioni.

Ghali denuncia sui social di non poter cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

