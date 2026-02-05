Olimpiadi Ghali rompe il silenzio e denuncia | Non posso cantare l’inno né esprimere un mio pensiero

Alla vigilia delle Olimpiadi invernali a San Siro, Ghali si schiera contro le restrizioni. Il rapper denuncia di non poter cantare l’inno né esprimere liberamente i propri pensieri, definendo tutto “un gran teatro”. Le sue parole fanno discutere, mentre la cerimonia di apertura si avvicina.

« So che è tutto un gran teatro ». Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, Ghali rompe il silenzio e torna al centro della scena con parole di denuncia. Il rapper milanese parla tra le righe di censura e di limiti imposti e lo fa in un post pubblicato sui social in tre lingue. Italiano, inglese e arabo. «So quando una voce viene accettata, quando viene corretta, quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me e perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato», premette il cantante. «So anche perché non ho potuto cantare l’inno d’Italia », prosegue, spiegando di aver ricevuto indicazioni restrittive anche sulla lettura di una poesia sulla pace.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia.

Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, Ghali ha deciso di parlare sui social.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Ghali, Boldi e le Olimpiadi già rovinate dalle divisioni ideologiche.

Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio: So perché non ho più potuto cantare l’Inno d’ItaliaIl rapper di Baggio alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro posta un lungo messaggio su Instagram: So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che po ... msn.com

GHALI un post per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di domaniAlla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, in programma domani a San Siro, Ghali rompe il silenzio e sceglie i social per rispondere alle polemiche che hanno accompagnato la s ... newsic.it

È la vigilia dell’apertura dei Giochi. Il solo annuncio della sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina ha scatenato le reazioni di una parte politica che governa l’Italia. Ma Ghali, a cui è stato intimato di non esprimere alcuni “pensieri” sul palco della Cerimon facebook

Felice che ci sia Ghali, quanto avrei voluto che ci fosse anche Mahmood alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali (e non si sa nemmeno quando porterà la torcia) #mahmood #Olimpiadi #milanocortina #tedoforo x.com