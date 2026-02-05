Olimpiadi il messaggio di Mattarella agli atleti azzurri | Rendete onore al Tricolore con lealtà e rispetto

Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio agli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ha detto che vincere medaglie è importante, ma lo è ancora di più il modo in cui si partecipa alle gare. “Dare il massimo, con lealtà e rispetto”, ha sottolineato, ricordando che gli atleti italiani hanno sempre rappresentato il Paese con onore. Il presidente Bonfiglio spera in tante medaglie, ma la vera vittoria, insiste, sta nell’impegno e nel rispetto dei valori.

Milano, 5 febbraio 2026 – " Ci auguriamo che siano tante le medaglie, se lo augura il presidente Bonfiglio fortemente ma tutti quanti in Italia, ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, come è sempre avvenuto da parte dei nostri atleti e atlete nelle Olimpiadi, con impegno, dando tutto sè stesse e tutto sè stessi, con lealtà e con rispetto degli altri". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un sentito augurio agli atleti e alle atlete italiane che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Olimpiadi: la fiamma è a Milano. La diretta della giornata a cinque cerchi "È un gran piacere incontrarvi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Presidente Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti azzurri pronti a partire per i Giochi.

