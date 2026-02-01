Quattromila al corteo contro l’Ice Il Pd | dalla città un segnale chiaro Gli americani di Milano al sit-in | Quegli agenti ci imbarazzano

Quattromila persone si sono radunate in piazza a Milano per manifestare contro la presenza degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi Invernali. La protesta si è fatta sentire forte e chiara, con molti cittadini che chiedono spiegazioni e trasparenza. Anche alcuni americani che vivono in città sono scesi in piazza, facendo sapere che gli agenti coinvolti negli incidenti di Minneapolis li imbarazzano. La vicenda mette in discussione il ruolo di quella presenza straniera in un momento così importante per Milano.

Quattromila persone sono scese in piazza ieri pomeriggio per protestare contro la presenza a Milano, in occasione dell' Olimpiadi Invernali, di uomini dell' Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'Agenzia federale statunitense alla quale appartengono gli agenti che a Minneapolis hanno esploso i colpi letali a due manifestanti: Renée Good e Alex Pretti. Alle 14.30 il ritrovo in piazza XXV Aprile, tutti con i fischietti in bocca per gettare un ponte di solidarietà con le proteste dei giorni scorsi proprio a Minneapolis. Poi, dalle 16.45, il corteo fino a largo Cairoli stavolta anche sulle note di "Streets of Minneapolis", la canzone dedicata da Bruce Springsteen alle vittime dell'Ice, oltre che di "Bella ciao" e "Ma il cielo è sempre più blu".

