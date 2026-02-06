Milano le Utopiadi al Palasharp occupato | così lo sport popolare sfida i Giochi ufficiali

Questa mattina al Palasharp di Milano è iniziata una tre giorni di sport diverso, organizzata dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi». La manifestazione, chiamata Utopiadi, occupa il palazzetto in disuso dal 2011 per sfidare simbolicamente i Giochi ufficiali. Con le medaglie e le competizioni in corso, gruppi critici contro l’Olimpiade si confrontano sul campo, portando avanti una protesta che si fa sport. È una sfida tra chi sogna uno sport popolare e chi invece punta alla grande vetrina internazionale.

Accanto a medaglie e competizioni, la Milano olimpica si prepara anche a giorni di lotte sociali. Al Palasharp di Milano, storico palazzetto in disuso dal 2011, questa mattina è partita la tre giorni delle Utopiadi, una manifestazione di sport popolare organizzata dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi», gruppo di critici contro l’evento olimpico. Questa mattina è stato occupato dai manifestanti. Una scelta di certo non casuale. Costruito dopo la devastante nevicata del 1985 che fece crollare il palazzo dello sport cittadino, fu inaugurato il 27 settembre 1986 con un concerto di Frank Sinatra. Con una capienza di 8mila posti, ha ospitato eventi sportivi, concerti e incontri politici, fino all’apertura del Forum di Assago e al progressivo abbandono che ha portato alla chiusura definitiva nel 2011.🔗 Leggi su Open.online

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina, chiedendo il rispetto della tregua olimpica.

