Olimpiadi invernali si chiude il cerchio del modello Milano

Questa sera si chiude ufficialmente il ciclo delle Olimpiadi invernali a Milano. Dopo settimane di eventi e competizioni, si spegne il fuoco olimpico, anche se per la prima volta nella storia ci saranno due bracieri accesi: uno a Milano e l’altro a Cortina. Il momento finale si avvicina, e l’atmosfera rimane carica di attesa e adrenalina.

Milano-Cortina 2026 Per i cittadini niente: zero verde, neanche una struttura sportiva in più. E il "villaggio" diventerà uno studentato a 800 euro a letto Milano-Cortina 2026 Per i cittadini niente: zero verde, neanche una struttura sportiva in più. E il "villaggio" diventerà uno studentato a 800 euro a letto Chissà se l'accensione del braciere olimpico (che per la prima volta nella storia delle Olimpiadi saranno due: uno a Milano, l'altro a Cortina) scalderà un po' l'atmosfera. Fino ad oggi, l'accoglienza di questi giochi fortemente voluti dalla Lega ha provocato nei territori che li ospitano più fastidio che entusiasmo.

