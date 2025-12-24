Agguato feroce si chiude il cerchio | arrestati gli ultimi due ricercati Si erano armati per uccidere

Si chiude il cerchio sull’aggressione avvenuta a Montecatini, con l’arresto degli ultimi due ricercati. Gli agenti del commissariato, guidati dal vicequestore Andrea Natale, hanno intercettato e fermato due uomini marocchini, armati e pronti a uccidere, dopo aver già arrestato altri tre soggetti coinvolti nell’attacco di domenica notte in piazza XX Settembre.

Montecatini, 24 dicembre 2025 – Volevano ucciderlo, senza alcuna pietà. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato altri due marocchini, ieri, dopo i tre soggetti finiti in manette domenica notte, per la feroce aggressione avvenuta in piazza XX Settembre, ai danni di un loro connazionale, con mazze e coltelli. Non si trattava certo di oggetti di modeste dimensioni. Due coltelli da barbecue utilizzati ai danni della vittima hanno una lunghezza di 21-22 centimetri, mentre le mazze, ricavate da tre manici di paIe sono lunghi un metro e 40, con uno spessore di 18 centimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

