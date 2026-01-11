Andrea Bocelli si esibirà il prossimo 6 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Il tenore Andrea Bocelli si esibirà il 6 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, nello stadio San Siro. Con lui saliranno sul palco artisti come Mariah Carey e Laura Pausini. L’evento, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, rappresenta un momento importante per l’inizio di questa prestigiosa manifestazione sportiva in Italia.
Il tenore toscano salirà sul palco dello stadio San Siro insieme alla star Mariah Carey e alla cantante Laura Pausini Aumenta l'attesa e giunge la conferma di nuove presenze vip durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Salirà sul palco 'stellare' dell'.
